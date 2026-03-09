Șoferii din Marea Britanie, sfătuiți să își reducă drumurile neesențiale din cauza creșterii prețului la petrol

Oricând prețul țițeiului Brent Crude trece de 100 de dolari pe baril, „există motive de îngrijorări pentru piețe, pentru industria transporturilor și pentru șoferi”, a declarat Edmund King, șeful Asociației Automobiliștilor din Marea Britanie într-un mesaj în care a sfătuit șoferii să își reducă drumurile neesențiale, relatează The Independent.

King, a încurajat de asemenea șoferii din Marea Britanie să conducă mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil. El a spus:

„Vor fi creșteri treptate ale prețurilor la pompă, dar acest lucru nu ar trebui să se întâmple peste noapte, deoarece combustibilul a fost achiziționat la prețuri anterioare”.

„Sugestia noastră este ca șoferii să nu își schimbe obiceiurile de alimentare, dar pot lua în considerare renunțarea la unele călătorii neesențiale și schimbarea stilului de condus pentru a economisi combustibil”, a continuat acesta.

Contacte zilnice între guvernul britanic și Banca Angliei privind prețurile la carburanți

Premierul britanic Sir Keir Starmer a avertizat luni că, cu cât conflictul din Orientul Mijlociu durează mai mult, „cu atât mai probabil va fi impactul asupra economiei noastre”.

Națiunile G7 se vor întâlni mai târziu astăzi pentru a discuta despre creșterea prețurilor și despre posibilitatea unei eliberări comune din rezervele strategice de petrol pentru a reduce presiunea asupra piețelor.

În Marea Britanie, ministra finanțelor Rachel Reeves vorbește „zilnic” cu Banca Angliei, banca centrală a țării, în contextul crizei energetice, potrivit premierului Starmer.

„Înțeleg anxietatea acum, la nouă zile de la începerea acestui conflict, când unii oameni se vor întreba: ‘Ei bine, situația se va înrăutăți și cum va afecta asta pe mine și familia mea?’ În acest moment, ceea ce facem este să monitorizăm riscul, lucrând împreună cu alții pentru a-l diminua”, a declarat premierul laburist.