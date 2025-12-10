SuperLiga: Fotbalistul dorit de FCSB ar putea ajunge în Anglia. Patronul lui CFR Cluj anunță: „Eu vreau să iau mai mulți bani”

Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, susține că ar fi primit o ofertă din Anglia pentru Lindon Emerllahu, mijlocaș pe care l-a dorit și FCSB.

Inițial, finanțatorul grupării din Gruia anunțase că a ajuns la o înțelegere cu Polissya Zhytomyr pentru 1,5 milioane de euro. Kosovarul ar fi urmat să primească un salariu anual de 500.000 de euro la echipa aflată pe locul 3 în prima ligă din Ucraina.

„Ne-am înțeles cu cei de la Polissya, a acceptat și Lindon să meargă în Ucraina, pentru că salariul este foarte tentant pentru el. Eu sunt mulțumit cu suma pe care ne-au dat-o și mi se par niște oameni foarte serioși. Luni merge să facă vizita medicală”, afirmase Varga pentru fanatik.ro.

Lindon Emerllahu, dorit de o echipă din Anglia

Ulterior, Varga a dezvăluit că a primit o ofertă mai bună din Anglia, fără a preciza despre ce echipă este vorba.

„Eu doar am spus ca suntem in discutii, pentru că par oameni seriosi si că vom lua o decizie. Englezii insistă și dau mai mult. Încă nu am luat o decizie. Eu vreau să iau mai mulți bani si englezii dau mai mult”, a afirmat Varga, citat de gsp.ro.

Emerllahu a ajuns la CFR Cluj în luna februarie, când gruparea ardeleană a plătit 700.000 de euro celor de la FC Ballkan. A înscris 6 goluri și a livrat 3 pase decisive în 40 de partide și are o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.