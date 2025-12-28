SuperLiga: În cel mai dificil moment pentru FCSB, conducerea a avut un mesaj clar pentru Pintilii: „Să nu mai veniți niciodată cu propuneri de genul ăsta!”

Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al clubului FCSB, a vorbit despre momentul în care antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să părăsească gruparea roș-albastră.

Rezultatele din prima parte a sezonului au fost sub așteptări pentru FCSB, iar Pintilii i-a transmis la un moment dat patronului Gigi Becali că el și Charalambous sunt dispuși să plece, dacă acest lucru va ajuta echipa să-și revină. Acum, Mihai Stoica a dezvăluit ce i-a spus tehnicianului la acea vreme.

Mihai Stoica, mesaj pentru Pintilii și Charalambous

„Când Lixandru a marcat golul descătușării la Clinceni cu Slobozia, n-a ales să se bucure nici cu galeria, nici cu colegii, s-a dus direct la Elias și i-a sărit în brațe, pentru că era o fază pe care o pregătiseră.

Eu le-am spus băieților, lui Pinti în primul rând, care îl sunase pe Gigi «Nea Gigi, dacă trebuie, plecăm noi, n-avem niciun fel de problemă», niciodată, că sunteți la început de meserie amândoi, să nu mai veniți cu propuneri de genul ăsta.

Eu am plecat de bunăvoie și nesilit de nimeni de la Steaua în 2007 și după două minute am intrat în depresie. Astea nu sunt cluburi de la care să pleci, pentru că după aia nu mai știi cum să te întorci.

Câștigam campionatul cu Urziceni și făceam 8 puncte în Champions League și eu tânjeam după Steaua”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Mihai Pintilii a preluat FCSB pe 1 noiembrie 2022, după ce Nicolae Dică a demisionat în urma unei înfrângeri cu Universitatea Cluj. Cipriotul Elias Charalambous a fost adus la echipă în primăvara anului 2023 pentru ca FCSB să bifeze licența Pro. De la acel moment, gruparea bucureșteană a cucerit două titluri de campioană a României și două Supercupe.