SuperLiga: Înțelegere între Dinamo și Rapid, cu câteva zile înaintea derby-ului

Dinamo și Rapid au ajuns la un acord în privința numărului de bilete acordat oaspeților, scrie marți Golazo.ro.

După o săptămână în care au existat câteva contre între oficialii celor două cluburi, Dinamo și Rapid au bătut palma pentru pentru ca oaspeții să primească întreaga peluză de pe Arena Națională la meciurile din acest sezon regulat.

În urmă cu o săptămână, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor” susținea că nu a primit niciun răspuns timp de 4-5 zile la propunerea de a le acorda mai multe bilete rapidiștilor.

Ulterior, atât Adrian Olariu, ofițerul de securitate, cât și Victor Angelescu, președintele Rapidului, au reacționat dur la adresa lui Nicolescu, aceștia negând primirea vreunei propuneri oficiale până în acea zi.

Acum, Rapid a confirmat că cele două părți au ajuns la o înțelegere. „Rapidiști, gata! Avem biletele pentru derby-ul cu Dinamo! Duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30, ne strângem laolaltă pe Arena Națională ca să vadă lumea toată dragoste adevărată! După mai multe negocieri, clubul nostru a ajuns la un acord de reciprocitate cu FC Dinamo. Rapidiștii vor avea la dispoziție un număr de 7.000 de bilete la Peluza II (Sud), din incinta Arenei Naționale, cu acces din Bd. Basarabia. (…) Ne vedem pe Arenă!”, a scris clubul giuleștean, pe pagina sa de Facebook.