Grindeanu amenință cu reducerea indemnizației după scandalul din Parlament

Sorin Grindeanu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, i-a amenințat cu „sancțiuni” pe parlamentarii care au perturbat ședința în care plenul a aprobat decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de a încuviința solicitarea SUA privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

În cadrul unor declarații de presă făcute la Parlament după ședința de plen, șeful Camerei a afirmat că el este „un om care încearcă să dea cuvântul tuturor grupurilor”, dar a decis să oprească dezbaterea „atunci când lucrurile au degenerat”.

„Asta nu înseamnă că cei care au încălcat regulamentul vor rămâne nepedepsiți, pentru că există în regulament diverse pedepse pe care n-am nicio ezitare să le aplic, pornind inclusiv de la reducerea indemnizației și toate lucrurile pe care le știți. Asemenea comportamente, din punctul meu de vedere, nu își au locul”, a continuat Sorin Grindeanu.

Ce a spus despre votul din Parlament

Liderul PSD a salutat decizia Parlamentului de a încuviința propunerea CSAT.

„Faptul că există parlamentari gălăgioși, faptul că există parlamentari care se opun, până la urmă, acestui demers țin de credința fiecăruia dintre ei. Eu sunt bucuros că acest act a fost adoptat, că a fost o majoritate largă și că România a dovedit, prin această hotărâre și prin acest vot, că dorește întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite și că este un partener solid al Statelor Unite ale Americii”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Întrebat ce garanții primesc românii că bazele din țara noastră nu vor fi folosite pentru a lovi Iranul, el a răspuns: „Toate lucrurile legate de acțiunile militare se vor desfășura conform cererilor aprobate, conform informărilor pe care dumneavoastră știți că le avem și au fost trimise către Parlament”.

„Există momente în istoria fiecărui stat când trebuie să ne asumăm anumite decizii, iar astăzi Parlamentul și-a asumat această decizie”, a continuat liderul PSD.

„Acesta este un lucru pe care cred eu că ar trebui să îl cerem”

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă, pe viitor, decizia luată azi la București va putea fi folosită în negocieri cu SUA pentru a fi sporită prezența militară americană în România.

„Așa aș discuta lucrurile, este adevărat. Știți, am văzut diverse luări de poziție astăzi mai devreme ale unora, care spuneau, domne`, facem acest lucru, dar haideți să ne reintroducă în Visa Waiver ș.a.m.d. Mie nu mi se pare că lucrurile pot fi privite din această perspectivă, dar pot fi privite dintr-o altă perspectivă, cea care ține de o prezență sporită a Statelor Unite, a capacităților militare și a capabilităților militare ale Statelor Unite în România”, a răspuns Grindeanu.

„Asta, da, cu asta aș putea fi de acord, atâta timp cât aceste baze sunt folosite și își arată utilitatea. Acesta este un lucru pe care cred eu că ar trebui să îl cerem”, a mai declarat liderul PSD.