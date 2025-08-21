SuperLiga: „Joacă fotbal, dar jucătorii nu sunt străluciţi”. Antrenorul-revelaţie din Superliga a impresionat în primele etape

Adus de Gică Hagi pentru a-i lua locul pe banca tehnică, Ianis Zicu are parte de un început bun de campionat, chiar dacă Farul a pierdut cu U Cluj în ultima etapă. Rezultatele şi jocul sunt peste aşteptări, iar Zicu a fost lăudat de Cosmin Băleanu, Bogdan Cosmescu şi Emil Grădinescu la 3 SportCast, potrivit Orange Sport.

Bogdan Cosmescu a spus că, sub comanda lui Ianis Zicu, jocul Farului pare legat şi orientat spre ofensivă.

Cosmin Băleanu s-a declarat de părere că Zicu n-are cum să fie altfel decât un antrenor orientat spre ofensivă, având în vedere calităţile tehnice şi dezinvoltura pe care o avea ca jucător de atac.

Lotul Farului nu este, însă, unul care să-i permită să lupte pentru obiective îndrăzneţe în acest sezon, consideră Bogdan Cosmescu.

Bogdan Cosmescu: Farul joacă. N-o să poată câştiga toate meciurile cu lotul ăla, că el nu are marfă, jucătorii în sine, individual, nu sunt străluciţi.

Cosmin Băleanu: Cred că e o legătură între jucătorul şi antrenorul Zicu. N-ai cum să-l vezi pe Zicu că se apără, ca antrenor. Ca idee, ştii, ştiindu-l pe el ca jucător inventiv, tehnic, ofensiv. N-ai cum să-l vezi apărându-se.

Bogdan Cosmescu: Mie la Zicu, atunci n-am avut emisiune că i-aş fi dat 9 pentru vorba aia care mi s-a părut genială. A zis 'Eu, ca fotbalist, am făcut foarte multe tâmpenii. Jucătorii pe care-i am acum nu le vor face, că n-o să-i las'. Mi s-a părut extraordinar.

Farul ocupă locul 5 în clasamentul Superligii, cu 10 puncte, după şase etape disputate din noul sezon.