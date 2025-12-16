SuperLiga: Laszlo Balint a fost desemnat antrenorul etapei a 20-a, după victoria cu Rapid. Cum arată echipa ideală a rundei

Laszlo Balint, tehnicianul echipei Oțelul Galați, a fost desemnat antrenorul etapei cu numărul 20 din SuperLiga, după victoria obținută în fața liderului Rapid București, scor 2-0, în Giulești.

Gruparea gălățeană are doi reprezentanți și în echipa ideală a rundei, la fel ca Dinamo, FCSB și Universitatea Craiova. Celelalte formații care dau jucători în cel mai bun „11” alcătuit de Liga Profesionistă de Fotbal sunt CFR Cluj, Universitatea Cluj și FC Argeș.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 20-a din SuperLiga:

PORTAR

Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați) – Sigur în intervenții. Prinde pentru a patra oară ,,Echipa etapei”.

FUNDAŞI

Andrei Tofan (FC Argeș) – Titularizat după mult timp, interval în care a trecut peste o accidentare gravă, s-a achitat cu brio de sarcinile trasate de antrenor.

Paul Iacob (Oțelul Galați) – A înscris direct din lovitură liberă, golul său fiind cel care a închis tabela în Giulești.

Mihai Lixandru (FCSB) – Utilizat ca fundaș central, a marcat golul care le-a deschis roș-albaștrilor drumul spre victorie.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – A dominat flancul stâng. A oferit o pasă decisivă, al 46-lea în tricoul Universității pe prima scenă.

MIJLOCAŞI

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – Pasă decisivă pentru prima reușită a partidei, apoi a finalizat cu gol o acțiune personală de toată frumusețea.

Cristian Mihai (Dinamo) – Și-a trecut în cont primele reușite ofensive în tricoul alb-roșilor bucureșteni, gol și assist.

Florin Tănase (FCSB) – Decarul bucureștenilor a contribuit decisiv la ambele goluri înscrise de roș-albaștri.

ATACANŢI

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – A înscris de trei ori și a ajuns la opt goluri în tricoul vișiniu, fiind golgheterul echipei.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – A finalizat centrarea lui Bancu ca un veritabil atacant de careu.

Omar El Sawy (Universitatea Cluj) – A înscris golul care le-a adus studenților clujeni toate cele trei puncte

ANTRENORUL ETAPEI

László Balint (Oțelul Galați) – Gălățenii au reușit o victorie mare pe terenul liderului, succes care îi urcă pe loc de play-off.