SuperLiga: Louis Munteanu va fi sancționat de CFR Cluj, după ce s-a fotografiat în tricoul rivalei FCSB

Atacantul Louis Munteanu va fi penalizat de CFR Cluj, după ce a fost fotografiat în timp ce purta tricoul rivalei FCSB.

Imaginea cu fotbalistul care a fost invitat să participe la un duel între cei mai valoroși fotbaliști din județul Vaslui și o echipă locală a ajuns rapid în atenția conducerii.

Patronul Ioan Varga a descris gestul ca fiind unul „deplasat, lipsit de creier”, iar președintele Iuliu Mureșan a afirmat că nu se pune problema ca jucătorul să ajungă la gruparea bucureșteană.

Louis Munteanu va fi amendat cu 2.100 de euro

Louis Munteanu, care câștigă lunar 21.000 de euro la echipa din Gruia, va fi amendat cu 10% din salariu, conform regulamentului de ordine interioară a clubului, susține gsp.ro.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a anunțat că va insista pentru a obține semnătura atacantului, deși renunțase recent la această idee, spunând că Munteanu cere un salariu mult prea mare.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi, dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum, da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau! Se schimbă situația”, a afirmat Becali, potrivit digisport.ro.

Louis Munteanu este cotat de Transfermarkt la 4,5 milioane de euro. În acest sezon, a marcat 3 goluri și a livrat 6 pase decisive în 21 de partide jucate.