SuperLiga: Lovitură grea pentru Dinamo. Fotbalistul s-a accidentat la antrenament: „Vom discuta peste câteva luni”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a anunțat că mijlocașul Cristian Mihai (21 de ani) va fi indisponibil în perioada următoare.

Fotbalistul transferat de la UTA Arad s-a accidentat în timpul unui antrenament și va lipsi o perioadă îndelungată de pe terenul de fotbal.

Andrei Nicolescu, despre Cristi Mihai: „Vom discuta peste câteva luni”

„Din păcate, la un antrenament s-a lovit, are o mică fractură de maleolă. Va dura aproximativ trei săptămâni până când va putea fi evaluat din nou, apoi urmează perioada de recuperare.

E complicat, s-a întâmplat într-un duel la antrenament. Am hotărât să stea la Săftica în această perioadă, pentru a avea parte de o recuperare completă, să fie monitorizat și să beneficieze de tot ce are nevoie – sală, tratamente, refacere.

Este un jucător în care avem încredere și vrem să aibă parte de un tratament special. Bucureștiul i-a schimbat modul de viață, a fost lăsat să se descurce singur, iar acum are nevoie de ajutor în perioada următoare.

Vom discuta peste câteva luni și sunt convins că va fi din nou acel jucător pe care l-am văzut în cantonament și la începutul aventurii sale la Dinamo”, a explicat Nicolescu, potrivit dinamo1948.club.

Cotat de Transfermarkt la 900.000 de euro, Cristi Mihai a adunat 274 de minute în 8 partide disputate în tricoul lui Dinamo.