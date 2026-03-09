Trump „nu este mulţumit” de noul lider ales al Iranului / „Așa tată, așa fiu”. Cum îl califică Israelul pe Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, pe 31 mai 2019. FOTO: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni pentru ziarul New York Post că „nu este mulţumit” de alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului, pentru a-i succeda tatălui său Ali Khamenei, ucis la începutul ofensivei lansate de SUA și Israel contra Republicii Islamice, scrie AFP.

„Nu sunt mulţumit”, a spus Trump, care se află la Miami (sud-estul Statelor Unite), pentru a participa la o conferinţă cu membrii Partidului Republican.

Declaraţiile preşedintelui american au fost făcute în contextul alegerii lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem al Iranului.

Forul de clerici Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, 56 de ani, în locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului, în funcția de nou lider suprem al țării, a informat duminică presa de stat.

Decizia alegerii lui Mojtaba Khamenei semnalează că liderii de linie dură rămân ferm la conducere la Teheran, la o săptămână de la începutul conflictului cu SUA și Israel.

„Un alt tiran pregătit să perpetueze brutalitatea regimului”

Ministerul de Externe al Israelului afirmă luni, într-o postare pe X, că noul lider suprem iranian este „un tiran care va perpetua brutalitatea regimului”.

„Mâinile lui Mojtaba Khamenei sunt deja pătate de sângele care a marcat domnia tatălui său. Un alt tiran pregătit să perpetueze brutalitatea regimului iranian”, continuă mesajul MAE israelian, intitulat „Așa tată, așa fiu”.

Cine este Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei este unul dintre cei șase copii ai fostului lider suprem, ucis pe 28 februarie la vârsta de 86 de ani, după mai bine de trei decenii la conducerea statului.

Datorită discreției sale, adevărata sa influență a dat naștere la speculații intense de-a lungul anilor în rândul populației iraniene, precum și în sferele diplomatice.

Purtând o barbă căruntă și turbanul negru al unui „seyyed”, descendent al profetului Mahomed, el a fost prezentat de unii ca fiind adevăratul șef, acționând în culisele biroului tatălui său, în centrul puterii din Iran.

În 2019, Statele Unite au impus sancțiuni contra lui Mojtaba Khamenei, afirmând că, deși nu deținea o funcție oficială, el îl „reprezenta” efectiv pe liderul suprem.

El este considerat apropiat de conservatori, în special datorită legăturilor sale cu Garda Revoluționară, armata ideologică a Republicii Islamice. Această relație datează de la angajarea sa într-o unitate de luptă la sfârșitul lungului război dintre Irak și Iran (1980-1988).

Decizia ar putea duce la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Donald Trump a spus că dorește să aibă un cuvânt de spus în alegerea liderului suprem al Iranului.

Putin, primul care l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei

Președintele rus Vladimir Putin a fost primul lider străin care l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei după ce acesta a fost ales ayatollah suprem al Republicii Islamice.

„Din partea mea, aș dori să confirm sprijinul nostru neclintit față de Teheran și solidaritatea cu prietenii iranieni. Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere al Republicii Islamice”, i-a transmis președintele rus.