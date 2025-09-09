SuperLiga: Marko Gjorgjievski a plecat definitiv de la CFR Cluj

Marko Gjorgjievski, fostul golgheter al campionatului din Macedonia de Nord, a fost transferat definitiv de la Fotbal Club CFR 1907 CLUJ şi a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane cu FC Hermannstadt.

Tranzacţia a fost făcută în ultimele ore de mercato din acest început de sezon.

Marko este un atacant macedonean în vârstă de 25 de ani, care a bifat 7 selecţii şi a înscris un gol pentru reprezentativa U21 a ţării sale.

Acesta este cotat la suma de 500.000 euro pe site-urile de specialitate, iar pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Vardar, Borec Veles, Shkupi (cu care a câştigat un campionat al Macedoniei de Nord în sezonul 2021-2022), AP Brera şi Sileks (golgheterul campionatului în sezonul trecut, 2024-2025) din ţara natală, Vozdovac, Radnicki din Serbia.

În acest început de sezon, Marko Gjorgjievski a evoluat pentru CFR Cluj în 11 partide în Superliga României, calificările Ligii Europa şi Supercupa României.