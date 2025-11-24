SuperLiga: Metaloglobus și Hermannstadt, ultimele clasate, au remizat la Clinceni
Metaloglobus și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Clinceni, în etapa a 17-a din SuperLiga.
Metaloglobus – FC Hermannstadt 1-1
Echipa antrenată de Mihai Teja a deschis scorul în minutul 60. Liș a fost faultat în careu de Jair, iar Huiban a trimis în vinclu din lovitura de pedeapsă rezultată.
Elevii lui Marius Măldărășanu au egalat tot dintr-un penalty: faultat de Sava în careul advers, Neguț (’82) și-a asumat responsabilitatea executării și l-a învins pe Căbuz cu un șut plasat. Mingea s-a dus lângă bară.
În urma acestui rezultat, gruparea bucureșteană rămâne ultima în clasament, cu doar 8 puncte, în timp ce echipa sibiană e penultima, cu 12 puncte. Petrolul și Csikszereda, de pe locurile 13 și 14, au câte 16 puncte.
Au evoluat echipele:
- Metaloglobus: Gavrilaș – Liș (Tache ’79), Camara, Caramalău, A. Sava (Neacșu ’83) – Abbey, Sabater, Aggoun, Zakir (Ubbink ’69) – Ely Fernandes (Visic ’83), Huiban (Sîrbu ’69). Antrenor: Mihai Teja
- Hermannstadt: Muțiu – Căpușă (Biceanu ’66), Karo, Bejan – Antwi, C. Albu, Jair (Gjorgjievski ’66), K. Ciubotaru (Stancu ’79) – Oroian, Chițu (Buș ’79), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu.
