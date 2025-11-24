SuperLiga: Metaloglobus și Hermannstadt, ultimele clasate, au remizat la Clinceni

Metaloglobus și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Clinceni, în etapa a 17-a din SuperLiga.

Metaloglobus – FC Hermannstadt 1-1

Echipa antrenată de Mihai Teja a deschis scorul în minutul 60. Liș a fost faultat în careu de Jair, iar Huiban a trimis în vinclu din lovitura de pedeapsă rezultată.

Elevii lui Marius Măldărășanu au egalat tot dintr-un penalty: faultat de Sava în careul advers, Neguț (’82) și-a asumat responsabilitatea executării și l-a învins pe Căbuz cu un șut plasat. Mingea s-a dus lângă bară.

În urma acestui rezultat, gruparea bucureșteană rămâne ultima în clasament, cu doar 8 puncte, în timp ce echipa sibiană e penultima, cu 12 puncte. Petrolul și Csikszereda, de pe locurile 13 și 14, au câte 16 puncte.

Au evoluat echipele: