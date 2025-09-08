SuperLiga: Mihai Stoica a explicat cedarea unui jucător de la FCSB. „Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui”

Andrei Cosmin Gheorghita in meciul de fotbal dintre FCSB si Inter Club D'Escaldes, contand pentru Preliminariile Ligii Campionilor, desfasurat pe Stadionul Steaua din Bucuresti, miercuri 9 iulie 2025.,Image: 1020520491, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

FCSB l-a transferat în vara acestui an pe Mamadou Thiam, atacantul senegalez al celor de la U Cluj. FCSB l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiţă şi a facilitat transferul lui Thiam, scrie Orange Sport.

Mihai Stoica a vorbit despre transferul lui Andrei Gheorghiţă, ajuns la FCSB de la Poli Iaşi în prima parte a acestui an. Marcator la primul său meci în cupele europene, Gheorghiţă a cucerit titlul de campion al Superligii alături de FCSB, la capătul sezonului trecut.

Dorit de U Cluj în vară, Gheorghiţă a făcut pasul pe Cluj Arena alături de echipa lui Ioan Ovidiu Sabău. A pasat decisiv la debutul său în tricoul ardelenilor, în victoria „Şepcilor Roşii” obţinută pe terenul celor de la Farul Constanţa.

„L-am luat pe o sumă infimă pe Gheorghiţă de la Iaşi într-un moment în care aveam foarte mare nevoie de un under, pe poziţia aia. Octavian Popescu era accidentat, se preconiza că va lipsi o perioadă destul de lungă.

Nu aveam alt 2002 în spatele atacantului, Gheorghiţă era exact poziţia aia, juca meci de meci, era exact ce trebuie. S-a luat campionatul şi cu el. Cu ultimele transferuri, noi am ajuns în situaţia în care Gheorghiţă nu mai putea să figureze nici măcar în a doua garnitură completă de rezervă, dacă discutăm de jucătorii pe care îi aveam în spatele vârfului.

Pe noi ne-a ajutat foarte mult plecarea lui că am salvat salariul pe mulţi ani, nu mai era nici under. Am salvat salariul pe care îl plăteam degeaba, Thiam vine să dubleze un post pe care nu-l aveam, Alibec era accidentat iar Bîrligea abia revenise după accidentare.”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.