SuperLiga: Mihai Stoica anunță plecarea unui fotbalist de la FCSB: „Ne-am strâns mâinile și e jucător liber”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a anunțat că mijlocașul Malcom Edjouma va părăsi gruparea bucureșteană.

Edjouma a fost criticat în mai multe rânduri de Gigi Becali, fiind chiar și exclus din lot la începutul verii, însă prestațiile acestuia din ultima perioadă l-au făcut pe patronul roș-albastrilor să-i ofere o prelungire a contractului. Deși părea că fotbalistul va continua la FCSB, MM Stoica spune că acesta a luat altă decizie.

Malcom Edjouma pleacă de la FCSB

„Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii, contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie şi după nu a mai semnat.

Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract.

Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber.” , a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Malcom Edjouma a fost transferat de FCSB de la FC Botoșani, în 2022, pentru 330.000 de euro. A jucat în 123 de partide, bifând 18 goluri și 8 pase decisive, dar și două titluri de campion al României și o Supercupă.