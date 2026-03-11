Incendiu major în Arad, în apropiere de Autostrada A1. Fum dens peste oraș

Incendiu, miercuri dimineață, la un depozit de la ieșirea din municipiul Arad, către localitatea Zădăreni, informează presa locală.

Incendiu se manifestă cu flăcări mari și cu degajări de fum în cartierul Aradul Nou situat în partea de sud a municipiului Arad, pe malul stâng al râului Mureș, potrivit AradOn.

Au interveni pompierii cu trei autospeciale de stingere.De asemenea, au fost trimis două ambulanțe SMURD la fața locului.

Fumul dens se vede din partea opusă a orașului, potrivit Special Arad.

Din primele informații, incendiul a izbucnit la depozitului unei fabrici ce produce polistiren, în apropiere de Autostrada A1.