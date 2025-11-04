SuperLiga: Mihai Stoica, despre presupusul conflict Tănase – Olaru: „Cineva să se uite la limbajul corpului”

Mihai Stoica, managerul general al clubului FCSB, a venit cu clarificări despre relația dintre Florin Tănase și Darius Olaru, fotbaliști foarte importanți pentru campioana României.

Reacția oficialului vine după ce voci importante din fotbalul românesc au tras concluzia că între cei doi jucători ar exista o relație tensionată. Olaru nu a primit banderola de căpitan când a intrat ca rezervă în meciul cu FC Botoșani, iar cei doi și-au împărțit penalty-urile în partidă cu UTA Arad.

Mihai Stoica: „Florin Tănase și Darius Olaru nu s-au certat vreodată”

„Să vă spun ceva important, că se vehicula că sunt probleme în vestiar, că ar fi neînţelegeri şi chiar s-a scris că Olaru cu Tănase ar fi avut ceva, ar fi fost animozităţi între ei.

Jucătorul desemnat să execute lovitura de pedeapsă la meciul cu UTA era Olaru, iar el i-a dat balonul lui Tănase. După care Tănase, care marcase, i-a dat înapoi balonul lui Olaru, chiar dacă el avea nevoie că e pe primul loc în clasamentul golgheterilor.

Dacă cineva nu crede, să se uite la limbajul corpului acestor doi jucători, care se caută în teren, se încurajează, nu s-au certat vreodată. Nu e absolut nicio problemă în vestiar şi nici n-a fost”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Florin Tănase ocupă prima poziție în clasamentul golgheterilor din SuperLiga, cu 9 goluri marcate și două pase reușite. Darius Olaru a înscris trei goluri în acest sezon.