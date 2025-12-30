SuperLiga: Motivul pentru care Toni Petrea a plecat de la U Craiova după doar o lună şi jumătate
Plecare surprinzătoare în ultimele zile ale anului de la Universitatea Craiova, scrie Prima Sport, după ce antrenorul secund Toni Petrea a decis să rezilieze contractul unilateral.
Motivul deciziei surprinzătoare este legat de cum a decurs colaborarea cu Filipe Coelho.
Digisport scrie că acesta a ales să plece deoarece avea o relaţie rece cu antrenorul principal. Coelho se pare că nu se consulta cu Petrea cu privire la pregătirea jucătorilor.
Petrea a stat doar o lună şi jumătate la formaţia din Bănie, care termină anul pe 1 în Superliga.
Toni Petrea a mai pregătit echipe precum: ”U” Cluj, Chindia Târgovişte şi FCSB şi a activat ca antrenor secund la formaţii ca FC Snagov, Concordia Chiajna, Steaua Bucureşti, Al-Hilal, Litex Lovech, Al-Wahda şi Al-Wasl, fiind parte din staff-ul lui Laurenţiu Reghecampf.