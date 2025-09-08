SuperLiga: „Nu-l văd titular”. Ce spune Basarab Panduru despre un posibil transfer la Rapid

Unul dintre jucătorii de bază de la Dinamo riscă să-şi piardă locul de titular dacă se va realiza un transfer în perioada imediat următoare în tabăra ”câinilor”, scrie Orange Sport.

CFR Cluj este foarte aproape să vândă doi dintre cei mai importanţi jucători ai săi din ultimii ani. Alin Fică este pe cale să ajungă la Rapid, iar Matei Ilie este una dintre ţintele lui Dinamo.

Panduru, despre un transfer al lui Fică la Rapid: Nu-l văd titular

Basarab Panduru a comentat cele două posibile transferuri care se pot realiza în campionatul României. Cu privire la o potenţială venire a lui Fică în Giuleşti, analistul sportiv a precizat că acesta vine la Rapid ca să fie rezervă.

”Nu pot să-mi dau seama. Cât ai da pe el? (n.r. ai da 1 mil?) Nu, n-aş da. El niciodată nu ar fi fost titular la CFR dacă erau Djokovic, Emerllahu şi Muhar. (n.r. unde ar juca Fică la Rapid?) Pe bancă.

Trebuie să tragă şi el să intre. Nu cred că e atât de bun încât Gâlcă să-l scoată pe unul dintre Hromada şi Keita şi să-l bage pe el. Nu-l văd titular”, a declarat Panduru, potrivit Prima Sport.

„Poate se pregăteşte plecarea lui Boateng”

De asemenea, nici posibila trecere a Matei Ilie la Dinamo nu a trecut neobservată de Basarab Panduru. Acesta a sugerat faptul că există posibilitatea unei plecări a lui Kennedy Boateng de la echipă.

”Dacă dai banii aştia, nu ştiu. Boateng e bun, dar poate se pregăteşte plecarea lui Boateng. Îl aduci pe Matei Ilie şi îi pregăteşti uşor-uşor plecarea lui Boateng.

Nu dai 700.000 (n.r. de euro) pe unul care să stea pe bancă. Îşi permite luxul ăsta? Trebuie să iasă cineva. Cine? Boateng? Mie-mi place Boateng”, a completat expertul sportiv.

Kennedy Boateng a ajuns la Dinamo în urmă cu un an, de la austriercii de la Lustenau, şi a jucat 39 de meciuri în total pentru ”câini”, cu care are contract până la finalul sezonului.