SuperLiga: Oţelul Galaţi s-a despărţit de fundașul „Vadik” Murria Soriano
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat că s-a despărţit de fundaşul Vadim Murria Soriano.
Reprezentanții clubului gălățean au precizat că au ajuns la „un acord de încetare amiabilă a relaţiilor contractuale cu fundaşul Vadik Murria Soriano”.
„Acesta devenise roş-alb-albastru în vara acestui an”, au menționat reprezentanții Oțelului, într-un anunț publicat miercuri seară.
Vadim „Vadik” Murria Soriano, în vârstă de 25 de ani, a disputat 11 partide de Superliga şi una în Cupa României, potrivit News.ro.
