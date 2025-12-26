SuperLiga: Oţelul Galaţi s-a despărţit de fundașul „Vadik” Murria Soriano

Soriano Vadim Murria, în timpul meciului dintre Unirea Slobozia și Oțelul Galați, contând pentru Superliga, desfășurat pe Clinceni Arena, pe 4 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Clubul Oţelul Galaţi a anunţat că s-a despărţit de fundaşul Vadim Murria Soriano.

Reprezentanții clubului gălățean au precizat că au ajuns la „un acord de încetare amiabilă a relaţiilor contractuale cu fundaşul Vadik Murria Soriano”.

„Acesta devenise roş-alb-albastru în vara acestui an”, au menționat reprezentanții Oțelului, într-un anunț publicat miercuri seară.

Vadim „Vadik” Murria Soriano, în vârstă de 25 de ani, a disputat 11 partide de Superliga şi una în Cupa României, potrivit News.ro.