SuperLiga: Oțelul Galați, victorie uriașă în lupta pentru play-off, 2-1 cu FC Argeș

Oțelul Galați s-a impus în fața echipei FC Argeș, scor 2-1, într-un meci disputat, sâmbătă, în etapa a 21-a din SuperLiga, ultima din 2025.

Oțelul Galați – FC Argeș 2-1

Primul gol al partidei a fost marcat în minutul 55, când Nuno Pedro l-a învins pe Lazar cu un șut puternic de la 11 metri. Execuția a fost una spectaculoasă, portughezul ridicând mingea și executând un voleu perfect.

Oțelul s-a desprins după doar cinci minute: Conrado a centrat, Nuno Pedro i-a așezat balonul lui Paulinho, iar acesta l-a trimis lângă bară.

FC Argeș a redus din diferență în minutul 87, când Sadriu a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Laszlo Balint a acumulat 33 de puncte și rămâne pe locul 6 în clasament, ultimul care asigură prezența în play-off, cu 3 puncte peste Universitatea Cluj, care va primi vizita celor de la Farul Constanța. De cealaltă parte, FC Argeș ocupă locul 5, cu 34 de puncte.

Au evoluat echipele: