SuperLiga: Oțelul Galați, victorie uriașă în lupta pentru play-off, 2-1 cu FC Argeș
Oțelul Galați s-a impus în fața echipei FC Argeș, scor 2-1, într-un meci disputat, sâmbătă, în etapa a 21-a din SuperLiga, ultima din 2025.
Oțelul Galați – FC Argeș 2-1
Primul gol al partidei a fost marcat în minutul 55, când Nuno Pedro l-a învins pe Lazar cu un șut puternic de la 11 metri. Execuția a fost una spectaculoasă, portughezul ridicând mingea și executând un voleu perfect.
Oțelul s-a desprins după doar cinci minute: Conrado a centrat, Nuno Pedro i-a așezat balonul lui Paulinho, iar acesta l-a trimis lângă bară.
FC Argeș a redus din diferență în minutul 87, când Sadriu a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.
Grație acestui succes, echipa antrenată de Laszlo Balint a acumulat 33 de puncte și rămâne pe locul 6 în clasament, ultimul care asigură prezența în play-off, cu 3 puncte peste Universitatea Cluj, care va primi vizita celor de la Farul Constanța. De cealaltă parte, FC Argeș ocupă locul 5, cu 34 de puncte.
Au evoluat echipele:
- Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Buchanelli – Lameira, Joao Paulo – Bordun (D. Sandu ’84), Pedro Nuno (Chira ’89), Andrezinho (Neicu ’90+4) – Paulinho (Patrick ’84). Antrenor: Laszlo Balint
- FC Argeș: Lazar – Oancea, Tudose (Pîrvu ’46), Sadriu, Borța (Brobbey ’76) – Sierra, Seto (Garutti ’67), Blagaic (Radescu ’76) – Moldoveanu, Matos (Briceag ’76), Bettaieb. Antrenor: Bogdan Andone.