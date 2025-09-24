SuperLiga: Patronul FSCB, despre Vlad Chiricheș: „Nu mai poate, gata, nu mai are viteză”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat că va stabili în această iarnă viitorul fotbalistului Vlad Chiricheș (35 de ani). Contractul jucătorului, care nu traversează o perioadă bună, ar putea fi reziliat, scrie Golazo.ro.

Fostul internațional român a evoluat în minutul 75 al partidei dintre FCSB și FC Botoșani, încheiată 1-3, și a oferit o prestație considerată dezamăgitoare de patronul echipei.

„Nu mai poate. Mi-a zis și Pintilii «Uite ce rugăminte am, nu mai poate la mijlocul terenului, băgați-l fundaș central». I-am spus că mi-e că driblează pe acolo, pierde mingea, mă enervez. Nu mai poate, gata, nu mai are viteză. I s-a scăzut cutia de viteze. Nu mai are viteza a cincea, are numai a doua. Cu tot respectul. Lui îi expirase contractul, eu m-am rugat de el. Dar nu mai poate. Eu i-am propus, să vedem în iarnă. Stai acolo în club și gata. Pintilii e un băiat atât de bun, el rămâne cu mine pe viață. Naș-fin, stați acolo, lucrăm împreună și gata”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Experiența lui Chiricheș a fost esențială pentru FCSB în Superliga și Europa League în sezonul 2024-2025, perioadă în care a fost mutat pe postul de mijlocaș defensiv și a evoluat 37 de meciuri.