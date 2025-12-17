SuperLiga: Patronul lui FC Botoșani a dezvăluit de ce echipă se teme cel mai mult. „«Crocodilul» ne va mânca pe toți!”

FC Botoșani are până acum un sezon neașteptat de bun și este pe poziția a 3-a după 20 de etape, la un singur punct de liderul Rapid. Chiar și așa, patronul echipei moldovene a sugerat că tot de FCSB se teme cel mai tare, chiar dacă echipa lui Gigi Becali este deocamdată în afara zonei de play-off.

Valeriu Iftime crede că Gigi Becali va face noi transferuri la FCSB dacă va câștiga derby-ul cu Rapid din weekend, din ultima etapă înaintea intrării în pauza de iarnă.

„Atunci o să îl vedeți voi pe Gigi Becali că iar va băga adânc mâna în buzunar și va plăti bani mulți pentru întărirea echipei. Iar domnul Gigi Becali are bani. FCSB dacă intră în play-off, atunci «crocodilul» ne va mânca pe toți! Vor veni ca un tăvălug peste noi, nu contează că vor intra de pe locul 5 sau 6, pentru că în play-off o să fie un alt campionat. Ați văzut ce forță a avut FCSB cu Feyenoord, când a dat drumul la motoare și a venit din spate? Așa o să se întâmple și în play-off”, a declarat patronul lui FC Botoșani, potrivit ProSport.

El a explicat că FCSB are „cea mai mare experiență în disputarea unor meciuri cu o asemenea miză”.

„Acum la prima vedere, noi cei de la FC Botoșani ne vom bate la titlu cu Rapid, Dinamo și Craiova, dar să vă uitați apoi la FCSB dacă intră în play-off”, a mai declarat Valeriu Iftime.

Derby-ul dintre FCSB și Rapid se va juca duminică, de la ora 20, pe Arena Națională. Între campioana en-titre și lider există în prezent o distanță de 11 puncte.

