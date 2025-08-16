SuperLiga: Petrolul – Hermannstadt, sâmbătă de la ora 21.30 / Prahovenii au pierdut ambele meciuri de acasă, sibienii n-au nicio victorie în cinci meciuri

Petrolul – FC Hermannstadt se joacă sâmbătă, de la ora 21.30, iar prahovenii speră la o victorie după ce au pierdut ambele meciuri jucate în acest sezon pe teren propriu, 0-1 cu FCSB și 1-2 cu UTA Arad.

De partea cealaltă, deși continuă să fie o echipă bine organizată în teren de către Marius Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din campionat, gruparea sibiană nu a cunoscut gustul victoriei în ediția curentă, în dreptul ei fiind consemnate trei remize și două înfrângeri la limită, notează lpf.ro.

Petrolul este echipa cu cea mai mică medie de șuturi expediate pe spațiul porții adverse, doar 2,8 pe meci. 37 de faulturi au comis sibienii, cele mai puține dintre toate competitoarele.

În cazul în care va fi utilizat, Cristian Daniel Neguț va bifa meciul cu numărul 200 în SuperLigă.

Petrolul și FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiție internă de nouă ori, de două ori s-au impus prahovenii, de trei ori au câștigat sibienii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 10 septembrie 2022, FC Hermannstadt – Petrolul 2-1 (Seto – autogol, I. Stoica / Irobiso). Ploieştenii şi-au luat revanşa în returul sezonului regulat 2022-2023, când au învins pe teren propriu cu 2-0 (13 februarie 2023).

Cele mai multe goluri şi cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 27 septembrie 2024, Petrolul – FC Hermannstadt 4-1.

Cea mai recentă dispută din campionat: 11 aprilie 2025, FC Hermannstadt – Petrolul 1-1 (Ianis Stoica / Gheorghe Grozav).

Marius Măldărăşanu, actualul antrenor al sibienilor, a debutat ca jucător pe prima scenă chiar în tricoul „lupilor galbeni” (7 septembrie 1996, Universitatea Cluj – Petrolul 2-1) şi a evoluat pentru ploieşteni timp de două sezoane (47 de meciuri / 6 goluri în 1996-1997 şi 1997-1998).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.