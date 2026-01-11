SuperLiga: Petrolul Ploiești a pierdut ultimul meci amical din Antalya

Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a fost învinsă de formația poloneză GKS Katowice cu scorul de 3-0 (1-0), duminică, la Belek, în ultimul meci amical al prahovenilor în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), potrivit paginii de Facebook a clubului.



Borja Galan (43), Eman Markovic (51) și Adam Zrelak (63) au marcat golurile echipei aflate pe locul 16 (din 18 formații) în Ekstraklasa, scrie Agerpres.



Antrenorul Eugen Neagoe a început cu Krell – Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu – M. Dulca, Dongmo – Jyry, Rafinha, Val. Gheorghe – Gh. Grozav.



Rezerve au fost Bălbărău – Diogo Rodrigues, Guilherme, B. Marian, Mateiu, Hanca, A. Dumitrache, D. Paraschiv, R. Manolache, Chică-Roșă.



Pe 6 ianuarie, Petrolul a remizat cu formația turcă Gaziantep FK, 1-1, iar pe 9 ianuarie a învins formația turcă Fatih Karagumruk cu scorul de 2-1.