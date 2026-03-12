În benzinăriile din România vânzările au crescut de 3-4 ori: „Oamenii alimentează în canistre sau bidoane de 5 litri”

Benzinăriile sunt din ce în ce mai aglomerate, pe măsură ce prețurile cresc, iar oamenii caută să-și facă stocuri de teama unor noi scumpiri. Vânzările companiilor petroliere au crescut de 3-4 ori față de o zi normală, spun ministrul Energiei și un consilier al său.

„Mi-a atras atenția creșterea de 3 ori a vânzărilor de carburanți din ultimele 5 zile. De 3x! Se alimentează la greu, toate pecourile sunt pline, oameni care alimentează și în canistre sau bidoane de 5l. Asta nu e sănătos deloc. Pentru că benzinăriile o să termine mai repede stocul pe care îl au cumpărat la prețul dinainte de război, iar de acum tot ce vine, vine cu prețul nou, ăla mai mare”, a scris joi, pe blogul său, Adrian Vintilă, specialist în energie și consilier al ministrului de resort.

Potrivit acestuia, atunci când stabilesc prețurile la pompă, companiile petroliere țin cont și de un indicator numit costul de înlocuire al produselor (replacement cost), respectiv prețul estimat la care vor putea reface stocurile în perioada următoare.

Vintilă a susținut că o creștere cu 10 dolari/baril a prețului petrolului înseamnă o creștere de aproximativ 48 bani/litru la motorină la pompă.

„Dacă prețul barilului se stabilizează pe la 90 dolari, atunci prețul la pompă ar putea ajunge la cel mult 9,24 lei/l”. Adrian Vintilă, consilier al Ministrului Energiei

„Un lucru e cert. Prețul barilului de țiței se comportă în această perioadă ca prețul bitcoin-ului. Urcă și scade de la o zi la alta pe fondul declarațiilor venite de o parte și de alta a conflictului. Zice Iranul ceva, crește prețul, zice Trump ceva, scade prețul.

De exemplu, luni s-a înregistrat cea mai mare creștere de preț de la o zi la alta din istorie, de +25%, când un baril a ajuns să coste aproape 120 dolari, iar marți și miercuri „a stat” toată ziua pe la 90 dolari”, a mai spus Vintilă.

Ministrul Energiei: „Oamenii s-au panicat”

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri seară la Antena 3 că vânzările în benzinării au crescut de patru ori în ultimele zile.

„În 10 zile, de când a început acest război în Orientul Mijlociu, a fost un consum direct în piața angro, adică tot ce înseamnă companii de transport, companii în general din România, de 4 ori mai mare decât în orice altă perioadă a anului trecut. Adică, oamenii și-au făcut stocuri, s-au panicat, ca să zic așa, și au cumpărat de 4 ori mai mult decât în orice altă perioadă. Evident că a fost nevoie ca să cumperi pe piață să poți să acoperi acest consum extrem de mare”, a spus Ivan, citat de Profit.ro.

Potrivit informațiilor obținute de HotNews, până acum nu au existat situații în care vreo benzinărie din cadrul marilor lanțuri din România să rămână fără stocuri.

Cât costă joi benzina și motorina în România

Carburanții s-au scumpit din nou joi dimineață, cu 9 bani pe litru.

Benzina standard costă 8,4 lei într-o benzinărie Petrom din Capitală, 8,41 lei la Lukoil și 8,49 lei pe litru la Rompetrol, MOL și OMV. Benzina premium are prețul de 8,97 lei pe litru la Petrom, 9,11 lei la Lukoil și 9,22 lei la OMV.

Motorina are un preț de 8,86 lei la Petrom pentru cel mai ieftin sortiment, 8,88 lei la Lukoil și 8,93 lei la OMV, Rompetrol și MOL. Motorina premium este 9,28 lei la Petrom și 9,49 lei la OMV și MOL.

Motorina ar putea ajunge la 9,78 lei în două săptămâni

Prețul motorinei în benzinăriile din România ar putea ajunge la 9,78 de lei peste două săptămâni, foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei, dacă autoritățile nu iau nicio măsură, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Specialiștii au ajuns la acest rezultat în urma aplicării unei formule matematice care include prețul petrolului, cotațiile diesel, marjele companiilor, costurile din lanțul logistic, precum și acciza și TVA colectate de stat.

Pentru benzină, modelul matematic folosit arată un posibil preț peste două săptămâni de 8,46 lei/litru, a precizat, pentru HotNews, Dumitru Chisăliță, președintele asociației.