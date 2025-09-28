SuperLiga: Petrolul Ploiești, atac la adresa arbitrului Marcel Bîrsan: „Nu te poți lupta cu aceste decizii”

Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, dă vina pe arbitrul Marcel Bîrsan pentru înfrângerea suferită în fața echipei Rapid București, scor 0-1, în etapa a 11-a din SuperLiga.

Giuleștenii au marcat unicul gol al partidei în minutul 24: Koljic a trimis pe sub zid dintr-o lovitură liberă de la marginea careului, Bălbărău a respins în față, iar Pașcanu a urmărit balonul și l-a împins în poartă.

Lovitura liberă a fost acordată pentru un henț pe care l-ar fi comis Paul Papp, însă pe reluări nu a fost clar dacă mingea a atins brațul fundașului gazdelor.

Claudiu Tudor: „Nu te poți lupta cu aceste decizii”

„Dacă nu era acel henț, Rapid nu avea nicio ocazie de gol. Nu te poți lupta cu aceste decizii. Trebuie să facem și analiza corectă, ok, avem probleme în a marca. Prin acea decizie, da (n.r. arbitrul Marcel Bîrsan a viciat rezultatul). Sută la sută.

Au mai fost două faulturi, am înțeles că la unul i-a spus lui Grozav că a greșit. De ce ai dat fault că nu a fost, Roche dă în minge. Plus că la Chică Roșă, o intervenție pe 16 metri, când se pregătește să tragă, este fault clar și nu-l dă.

Petrolul nu merita să piardă. O să arătăm și mai bine. Este clar că nu suntem într-un moment bun. Anii trecuți, am stat pe locul 6, și era să ajungem la baraj. Aceste fluctuații de formă o să apară și la alte echipe. Ai nevoie și de un punct de plecare, e greu să crezi că de mâine joci precum Barcelona. Mergem la Pitești, încercăm să ne agățăm de fiecare meci”, a spus Tudor, potrivit fanatik.ro.

Petrolul Ploiești se află pe locul 14 în clasamentul SuperLigii, cu doar 6 puncte după 11 etape. Echipa lui Eugen Neagoe va juca în runda următoare pe terenul celor de la FC Argeș.