SuperLiga: Plecări în masă de la codașa Metaloglobus: „Am închis colaborarea cu trei jucători, discutăm cu alți trei pentru a rezilia”

Marius Burcă, președintele clubului Metaloglobus, a anunțat că gruparea bucureșteană a renunțat la trei fotbaliști, iar alți trei ar putea pleca în perioada următoare.

„Am închis colaborarea cu 3 jucători până în momentul de față. S-au eliberat niște locuri. Este vorba despre Achim, Milea și Ubbink. Ultimul s-a retras, dar ar fi fost util în continuare pentru noi, un plus. Are un caracter fantastic. Mai suntem în discuții cu alți trei jucători pentru a rezilia, încă nu am închis.

Nu cred că pot fi schimbări spectaculoase. Bugetul este limitat. Nu te apropii de campionatele mai puternice din străinătate și ne îndreptăm privirea către echipe mai mici. Poți să nimerești jucătorii și să faci un lot bun, e clar”, a declarat Burcă, potrivit digisport.ro.

Președintele lui Metaloglobus: „Mă așteptam la mai mult de la patronat”

Marius Burcă a vorbit despre ce urmează pentru echipa antrenată de Mihai Teja, care a acumulat doar 11 puncte în primele 21 de etape din sezonul regular.

„Nu știu dacă era de așteptat parcursul nostru. Nu este așa de speriat Liga 1, sub nicio formă. Cu excepția celor 8-10 echipe, care au bani, sunt organizate, restul de joc pot oricând să retrogradeze.

E normal că mă așteptam la mai mult, nu neapărat din partea jucătorilor și antrenorilor. Mă refer aici la patronat, care trebuia să înțeleagă că este o diferență mare față de Liga 2 și nu neapărat de bani. N-aș vrea să intru în amănunte, dar puteam mai bine.

Timpul este foarte scurt. La Liga 2 aveai aproape două luni la dispoziție. Am avut o discuție cu cei din club, știm ce posturi ne lipsesc. Suntem în discuții cu câțiva jucători, pe 2 ianuarie ne reunim, iar pe 3 o să plecăm în Antalya. Ideal este să pleci cu jucătorii noi din prima zi în cantonament. Nu este un capăt de țară nici dacă ar ajunge pe parcurs”, a mai spus Burcă.

După ce campionatul se va relua, Metaloglobus va avea parte de trei meciuri consecutive foarte dificile în luna ianuarie, cu Rapid (deplasare), FC Argeș (acasă) și CFR Cluj (d).