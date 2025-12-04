Sari direct la conținut
SuperLiga: Programul etapei a 22-a. Când se dispută meciul Dinamo București – Universitatea Cluj

Dinamo Bucuresti Foto: Alin Marinescu / Profimedia

Liga Profesionistă de Fotba (LPF) a anunţat programul pentru etapa 22 din Superliga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.

Program etapei a 22-a din Superliga

Vineri, 16 ianuarie

Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus București

Sâmbătă, 17 ianuarie

  • Ora 13.30 Unirea Slobozia – UTA Arad
  • Ora 18.00 Farul Constanța – FC Hermannstadt
  • Ora 20.30 FC Argeș – FCSB

Duminică, 18 ianuarie

  • Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani
  • Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oțelul Galați
  • Ora 20.30 Dinamo București – Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

Ora 20.00 Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova

