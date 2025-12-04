SuperLiga: Programul etapei a 22-a. Când se dispută meciul Dinamo București – Universitatea Cluj
Liga Profesionistă de Fotba (LPF) a anunţat programul pentru etapa 22 din Superliga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.
Program etapei a 22-a din Superliga
Vineri, 16 ianuarie
Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus București
Sâmbătă, 17 ianuarie
- Ora 13.30 Unirea Slobozia – UTA Arad
- Ora 18.00 Farul Constanța – FC Hermannstadt
- Ora 20.30 FC Argeș – FCSB
Duminică, 18 ianuarie
- Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani
- Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oțelul Galați
- Ora 20.30 Dinamo București – Universitatea Cluj
Luni, 19 ianuarie
Ora 20.00 Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova
