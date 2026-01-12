SuperLiga: Programul etapei a 23-a, anunțat de LPF
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat, pe site-ul propriu, care va fi programul etapei a 23-a din SuperLiga, care se va întinde pe patru zile, fiecare cu câte două meciuri.
Vineri, 23 ianuarie
Ora 17.00 Metaloglobus București – FC Argeș
Ora 20.00 FC Hermannstadt – Dinamo București
Sâmbătă, 24 ianuarie
Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia
Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoșani
Duminică, 25 ianuarie
Ora 14.30 Petrolul Ploiești – Farul Constanța
Ora 20.00 FCSB – CFR 1907 Cluj
Luni, 26 ianuarie
Ora 17.00 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid
