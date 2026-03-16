LIVE Premiile Oscar din 2026: A fost ales cel mai bun film, Michael B. Jordan, cel mai bun actor / Sean Penn a câștigat al 3-lea Oscar din carieră / Triumf și pentru Netflix

Gala din 2026 a Premiilor Oscar, a 98-a din istoria Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului își anunță în acest moment câștigătorii. Primele statuete au fost deja acordat, apreciatul actor american Sean Penn fiind premiat cu Oscarul pentru a treia oară în cariera sa, în timp ce filmele „Sinners” și „One Battle After Another” și-au împărțit primele două premii pentru lungmetraje.

Penn, acum în vârstă de 65 de ani, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar grație interpretării sale din filmul „One Battle After Another” al regizorului Paul Thomas Anderson, o satiră politică în care Penn interpretează rolul unui ofițer militar corupt.

Sean Penn câștigase anterior de două ori Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal, în 2009 pentru filmul de mister „Mystic River”, și în 2009 pentru „Milk”, un lungmetraj biografic care prezintă viața activistului și politicianului american Harvey Milk, primul homosexual declarat care a fost ales într-o funcție publică în statul California.

La ediția de anul acesta a Premiilor Oscar statueta pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar a fost acordată actriței Amy Madigan, o veterană în vârstă de 75 de ani a Hollywood care a fost premiată pentru interpretarea sa din filmul de groază „Weapons”, care pornește de la dispariția misterioasă a unui grup de elevi din aceeași clasă a unei școli.

Atât Penn, cât și Madigan, erau văzuți drept favoriți să câștige statuetele la categoriile respective.

Primele Premii Oscar luate de „Sinners” și „One Battle After Another” la gala din 2026

„Sinners” și „One Battle After Another”, filmele considerate marile favorite ale serii, au câștigat deocamdată la ambele categorii în care nu se aflau în concurență directă. „Sinners”, filmul de groază al regizorului american Ryan Coogler, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original, în timp ce „One Battle After Another” l-a luat pe cel pentru cel mai bun scenariu adaptat.

Netflix, în schimb, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animație, grație filmului său „KPop Demon Hunters”, care s-a bucurat de un succes atât de mare încât a depășit filme cunoscute precum „Don’t Look Up” pentru a deveni cel mai vizionat lungmetraj produs vreodată de platforma de streaming.

Oscarul din 2026 este un veritabil triumf pentru Netflix, filmul său concurând la statueta pentru cel mai bun lungmetraj de animație cu „Zootropolis 2” produs de Disney, care a devenit în ianuarie titlul de animație cu cele mai mari încasări în cinematografe din toate timpurile.

„One Battle After Another”, cel mai bun film la Premiile Oscar din 2026, Michael B. Jordan, cel mai bun actor

În a doua parte a galei au fost decernate cele mai importante premii Oscar, iar lungmetrajul „One Battle After Another” a câștigat statueta pentru cel mai bun film, triumfând în fața „Sinners”, cele două lungmetraje fiind văzute drept marile favorite la gala de anul acesta.

„One Battle After Another” i-a adus de asemenea cineastului american Paul Thomas Anderson, în vârstă de 55 de ani Oscarul pentru regie. Înainte de triumful de duminică seara Anderson avea nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor titlul ca „Boogie Nights”, „Magnolia”, „Inherent Vice”, „Phantom Thread” sau Licorice Pizza, iar filmul său de epocă „There Will Be Blood din 2007” e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

El a câștigat Oscarul la categoria la care anul acesta celălalt mare favorit era văzut Ryan Coogler, regizorul „Sinners”.

Însă Michael B. Jordan, actorul principal din „Sinners”, și-a confirmat statutul de favorit la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, triumfând la o categorie pentru care au mai fost nominalizați Leonardo DiCaprio („One Battle After Another”), Timothée Chalamet, („Marty Supreme”), Ethan Hawke („Blue Moon”) și Wagner Moura („The Secret Agent”).

Michael B. Jordan a câștigat primul Premiu Oscar din carieră la gala din 2026, FOTO: Chris Pizzello / PA Images / Profimedia

Actrița irlandeză Jessie Buckley a câștigat în schimb Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal grație interpretării din „Hamnet”, filmul despre tragedia care a marcat viața lui William Shakespeare și a soției sale.

Buckley a fost văzută la rândul ei drept mare favorită iar gala de anul acesta a Premiilor Oscar a fost probabil una dintre cele cu cele mai puține surprize din ultimii ani.

Lista completă a câștigătorilor la Premiile Oscar din 2026:

Cel mai bun film:

„Bugonia”;

„F1”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

„The Secret Agent”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”;

„Train Dreams”.

Nominalizările la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2026:

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”;

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”;

Ethan Hawke, „Blue Moon”;

Michael B. Jordan, „Sinners” (CÂȘTIGĂTOR);

Wagner Moura, „The Secret Agent”.

Nominalizările la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal:

Jessie Buckley, „Hamnet”;

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”;

Kate Hudson, „Song Sung Blue”;

Renate Reinsve, „Sentimental Value”;

Emma Stone, „Bugonia”.

Sean Penn a câștigat în 2026 Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”;

Jacob Elordi, „Frankenstein”;

Delroy Lindo, „Sinners”;

Sean Penn, „One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”.

Cea mai bună actriță într-un rol secundar:

Elle Fanning, „Sentimental Value”;

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”;

Amy Madigan, „Weapons” (CÂȘTIGĂTOARE);

Wunmi Mosaku, „Sinners”;

Teyana Taylor, „One Battle After Another”.

Cel mai bun regizor:

Chloé Zhao, „Hamnet”;

Josh Safdie, „Marty Supreme”;

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

Joachim Trier, „Sentimental Value”;

Ryan Coogler, „Sinners”.

Cel mai bun scenariu original:

„Blue Moon”;

„It Was Just an Accident”;

„Marty Supreme”;

„Sentimental Value”;

„Sinners” (CÂȘTIGĂTOR).

Cel mai bun scenariu adaptat:

„Bugonia”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

„Train Dreams”.



„Sentimental Value”, premiat în 2026 cu Oscarul pentru cel mai bun film străin

„The Secret Agent”;

„It Was Just an Accident”;

„Sentimental Value” (CÂȘTIGĂTOR);

„Sirat”;

„The Voice of Hind Rajab”.

Cel mai bun documentar:

„The Alabama Solution”;

„Come See Me in the Good Light”;

„Cutting Through Rocks”;

„Mr. Nobody Against Putin” (CÂȘTIGĂTOR);

„The Perfect Neighbor”;

Cel mai bun scurtmetraj documentar:

„All the Empty Rooms” – (CÂȘTIGĂTOR) ;

; „Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”;

„Children No More: Were and Are Gone”;

„The Devil Is Busy”;

„Perfectly a Strangeness”.

Cea mai bună imagine:

„Frankenstein”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another”;

„Sinners” (CÂȘTIGĂTOR) ;

; „Train Dreams”.

Cel mai bun scurtmetraj:

„Butcher’s Stain”;

„A Friend of Dorothy”;

„Jane Austen’s Period Drama”;

„The Singers” (CÂȘTIGĂTOR – EGALITATE);

„Two People Exchanging Saliva” (CÂȘTIGĂTOR – EGALITATE).

Netflix a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animație grație cu fenomenul „KPop Demon Hunters”

Cel mai bun film de animație:

„Arco”;

„Elio”;

„KPop Demon Hunters” (CÂȘTIGĂTOR);

„Little Amélie or the Character of Rain”;

„Zootropolis 2”.

Cel mai bun scurtmetraj de animație:

„Butterfly”;

„Forevergreen”;

„The Girl Who Cried Pearls” (CÂȘTIGĂTOR);

„Retirement Plan”;

„The Three Sisters”.

Cele mai bune efecte vizuale:

„Avatar: Fire and Ash” (CÂȘTIGĂTOR);

„F1”;

„Jurassic World Rebirth”;

„The Lost Bus”;

„Sinners”.

Cele mai bune costume:

„Avatar: Fire and Ash”;

„Frankenstein” (CÂȘTIGĂTOR);

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„Sinners”.

Cel mai bun montaj:

„F1”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

„Sentimental Value”;

„Sinners”.

Cel mai bun machiaj și hairstyling:

„Frankenstein” (CÂȘTIGĂTOR);

„Kokuho”;

„Sinners”;

„The Smashing Machine”;

„The Ugly Stepsister”.

Cea mai bună coloană sonoră:

„Bugonia”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„One Battle After Another”;

„Sinners” (CÂȘTIGĂTOR).

Cel mai bun sunet:

„F1” (CÂȘTIGĂTOR);

„Frankenstein”;

„One Battle After Another”;

„Sinners”;

„Sirat”.

Cel mai bun cântec original:

„Dear Me” din „Diane Warren: Relentless”;

„Golden” din „KPop Demon Hunters” (CÂȘTIGĂTOR);

„I Lied to You” din „Sinners”;

„Sweet Dreams of Joy” din „Viva Verdi”;

„Train Dreams” din „Train Dreams”.

Cel mai bun casting:

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another” (CÂȘTIGĂTOR);

„The Secret Agent”;

„Sinners”.

Cel mai bun design de producție: