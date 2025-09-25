SuperLiga: Programul etapei a XIII-a. Când se joacă Dinamo – Rapid

LPF a anunţat, joi, programul etapei a XIII-a a Superligii. Meciul Dinamo – Rapid este programat la 13 octombrie, scrie News.ro.

Vineri, 17 octombrie

Farul Constanţa – FC Argeş – ora 20.30

Sâmbătă, 18 octombrie

Universitatea Cluj – FC Botoşani – ora 15.00

Universitatea Craiova – Unirea Slobozia – ora 17.30

Metaloglobus Bucureşti – FCSB – ora 20.30

Duminică, 19 octombrie

FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc – ora 17.30

Dinamo Bucureşti – FC Rapid – ora 20.30

Luni, 20 octombrie

UTA Arad – Oţelul Galaţi – ora 18.00

Petrolul Ploieşti – CFR 1907 Cluj – ora 20.30

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.