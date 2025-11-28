SuperLiga: Rapid își consolidează poziția de lider, după o victorie categorică în Giulești

Rapid a învins-o cu 4-1 pe Csikszereda Miercurea Ciuc, vineri seară, la București, și s-a asigurat astfel că va rămâne pe prima poziție și la finalul etapei a 18-a din SuperLiga României.

Golurile gazdelor au fost marcate de Grameni (10`), Dobre (27`), Petrila (82`) și Manea (86`), în timp ce pentru oaspeți a punctat Eppel (38`).

Victoria obținută în deschiderea rundei o duce pe Rapid la 38 de puncte în 18 partide. Pe podium mai sunt FC Botoșani (33 p) și Universitatea Craiova (32 p).

Botoșani o va întâlni în această etapă pe Unirea Slobozia, în deplasare, duminică, de la ora 17:30. Universitatea Craiova va juca în ultimul meci al rundei, luni, de la ora 19, pe terenul Universității Cluj.

Cele două formații pot fi depășite în acest weekend doar de Dinamo, care are 31 de puncte și va juca împotriva Oțelului, sâmbătă, de la ora 20:45, pe Arena Națională.