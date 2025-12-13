Superliga: Remiză în meciul dintre FC Argeş și FC Botoşani

Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 20-a din Superligă.

În minutul 32, şutul lui Blagaic a fost deviat în bară, iar în minutul 43 Bettaieb a trimis în braţele lui Anestis.

În partea secundă oaspeţii au trecut pe lângă gol la mingea scoasă de pe linia porţii de Tofan, la şutul lui Mailat, în minutul 62.

S-a terminat 0-0, rezultat echitabil, care păstrează FC Botoşani pe locul secund, cu 38 de puncte, în timp ce FC Argeş e pe locul 5, cu 34 de puncte, păstrând șanse bune pentru a rămâne în zona de play-off.

FC ARGEŞ: D. Lazăr – Tofan (Seto 80), M. Tudose, Sadriu, M. Briceag – V. Raţă, Sierra – R. Moldoveanu (Y. Pîrvu 46), Blagaic (Rădescu 63), Bettaieb – Ricardo Matos (Tchassem 87). ANTRENOR: Bogdan Andone

Fc BOTOŞANI: Anestis – F. Adams, Miron, Ţigănaşu, B. Creţ – Bordeianu (G. David 90), Petro – Mitrov (Cîmpanu 59), Ongenda (Aldair Ferreira 90), Mailat (Bodişteanu 80) – Dumiter (Enzo Lopez 69). ANTRENOR: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Raţă 50 / Creţ 60

Arbitri: Florin Andrei – Laszlo-Imre Bucsi, Mihăiţă Necula

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu – Cristina Mariana Trandafir