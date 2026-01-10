SuperLiga: Revenire importantă la Universitatea Cluj, înaintea de meciul cu Dinamo: „99% voi fi pe teren”

Dan Nistor, de la U Cluj, în meciul cu Metloglobus, disputat pe 7 noiembrie 2025 pe Cluj Arena. FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul echipei Universitatea Cluj, a anunțat că se va afla pe teren la meciul cu Dinamo din etapa cu numărul 22 din SuperLiga, prima din 2026.

Accidentat la un antrenamentul de la începutul lunii decembrie, experimentatul fotbalist s-a recuperat și a jucat primele minute în meciul cu Fatih Karagumruk, pierdut în Antalya, scor 1-2. Nistor a vorbit și despre situația lui Jovo Lukic, după ce golgheterul SuperLigii a acuzat probleme medicale în timpul zilei de sâmbătă.

Dan Nistor va juca în Dinamo – Universitatea Cluj

„99% voi fi pe teren cu Dinamo. A fost o mică contractură şi totul e ok. Lukic e printre cei mai în formă jucători ai noştri, golgheter în campionat, dar sper să nu fie grav şi să fie pe teren cu Dinamo.

Am multe cantonamente, nu mă aşteptam să ajung la atât de mult, dar acum e scurt, niciodată n-a fost atât de scurt. Dacă aş avea cantonamente de genul ăsta, cred că aş mai juca mult şi bine.

Mai sunt nouă meciuri, nouă finale şi toate echipele până la locul 10 au posibilitatea play-off-ului. Cred că e cel mai strâns campionat pentru accederea în play-off. Toate echipele sunt într-un punct, două şi mai sunt şi cele din spate obişnuite cu play-off-ul. Sperăm să repetăm figura frumoasă şi să intrăm în play-off.

E foarte important ca toţi jucătorii să fie apţi medical, iar atunci vom avea şanse mari de calificare în play-off”, a declarat Dan Nistor, citat de orangesport.ro.

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Cluj va avea loc pe 18 ianuarie, de la ora 20:30. Trupa antrenată de Zeljko Kopic ocupă locul 4, cu 38 de puncte, în timp ce formația pregătită de Cristiano Bergodi e pe locul 7, cu 33 de puncte, la egalitate cu Oțelul (însă gălățenii se află pe 6, ultima poziție de play-off, grație golaverajului mai bun).