Superliga: Trei fotbaliști de la FCSB pe „lista neagră a lui Becali”

Jordan Gele, Malcom Edjouma şi Alex Băluţă nu mai sunt doriți la FCSB și nu vor face parte din următorul cantonament al campioanei României, a anunțat patronul echipei Gigi Becali, citat de OrangeSport

În schimb, patronul îi mai acorda o şansă lui Andrei Gheorghiţă, fotbalist venit de la Poli Iaşi în iarna acestui an.

„O să iasă Gele, Edjouma şi Băluţă (n.r. de pe lista A). În Gheorghiţă mai am încredere, e tânăr şi încerc, încă. Le dau banii oamenilor, aşa am făcut în viaţa mea, nu doar că am respectat cuvântul, dar contractul nu ai cum să nu-l respecţi, eşti obligat, pentru că are o semnătură”, a precizat Becali, într-o intervenție la PrimaSport.

Ei vor primi în continuare salarii până când aceştia vor pleca definitiv de la FCSB, în ciuda faptului că nu vor evolua.

„Orice jucător care are cu mine contract, se respectă milimetric contractul. Nu contează ce înseamnă, 45.000 de euro (n.r. costurile pentru salariile lunare ale celor trei). Nu ştiu, ei probabil nu vor (n.r. să plece), când vor vedea că sunt în afara listei, probabil că or să vrea. N-au ce să caute (n.r. în cantonament).”, a declarat Gigi Becali.