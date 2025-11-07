SuperLigă: U Cluj – Metaloglobus / Bergodi caută prima victorie acasă

Universitatea Cluj şi Metaloglobus se întâlnesc vineri, de la ora 18:00, în prima etapă a returului din SuperLigă, notează Prima Sport.

Debut bun pentru Bergodi pe banca lui U: victorie în campionat şi Cupă, apoi înfrângere pe teren propriu contra campioanei FCSB. Italianul speră, aşadar, ca meciul cu Metaloglobus să consemne primul succes pe teren propriu după instalarea sa pe bancă.

„Studenţii” sunt pe locul 11 în campionat, la 5 puncte de ultima poziţie de play-off şi la 15 de primul loc, ocupat de Botoşani. Ardelenii au nevoie ca de aer de cele trei puncte dacă vor să mai spere la calificarea în faza superioară a competiţiei.

De cealaltă parte, oaspeţii sunt ultimii, cu doar 7 puncte acumulate după 15 etape, însă ultimele rezultate le dau speranţe elevilor lui Mihai Teja. Metaloglobus n-a pierdut cu CFR, FCSB şi Universitatea Craiova, iar o victorie i-ar scăpa, pentru moment, de ultima poziţie.

25 octombrie 2025, Oțelul – U Cluj 1-2: a fost singura victorie reușită de ardeleni în ultimele șapte etape, în rest au două remize și patru înfrângeri, notează lpf.ro.

Două puncte au luat bucureștenii în acest sezon din postura de vizitatori, 2-2 cu FC Hermannstadt și 2-2 cu FK Csikszereda.

14 dintre cele 18 goluri încasate de clujeni au fost primite în repriza secundă. De partea cealaltă, Metaloglobus are cea mai slabă apărare din campionat, 30 de goluri încasate, 13 fiind primite în urma unor momente statice.

Alexandru Chipciu, respectiv Dragoș Huiban și Damila Sabater au bifat minute în toate cele 15 runde disputate până acum.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent (11 iulie 2025), când ,,Șepcile roșii” s-au impus în deplasare cu 4-1 (marcatori D. Codrea – autogol / I. Macalou, M. Thiam, J. Lukic – dublă).

29 de meciuri a strâns Mihai Teja pe banca Universității Cluj în sezoanele 2013-2014 și 2014-2015, unde a și debutat ca antrenor în SuperLigă, palmaresul acestuia cuprinzând 13 victorii, cinci remize și 11 înfrângeri.

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.