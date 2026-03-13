Premierul Bolojan anunță că se vor lua măsuri pentru „a atenua” prețurile la pompă

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în timpul unei vizite în judeţul Bihor, că Guvernul va urmări evoluţia preţurilor carburanţilor pentru a „atenua, într-o anumită formulă, impactul” acestora, dar a subliniat că nu pot fi anulate scumpirile, informează Agerpres.

Premierul a spus că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu şi perturbării lanţului de aprovizionare cu ţiţei şi derivate, „a fost un impact în toată lumea, impact pe care nu îl putem evita”.

„Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri ca să nu existe un impact, asta înseamnă că avem surse suficiente interne care să ne permită să facem acest lucru, reglementând, printr-o măsură administrativă, preţul, care să nu fie mai mare decât cel care era în vigoare înainte de începerea crizei”, a spus Ilie Bolojan.

În privința prețurilor la carburanți, Bolojan a spus că Guvernul își propune ca majorările să fie sub nivelul majorărilor de preț la barilul de petrol. Astfel, creșterile nu vor putea fi anulate, însă este posibilă atenuarea lor.

„Este foarte important acest lucru, ca să nu fie transferată această creştere de pe o zi pe alta în buzunarul românilor, iar pe de altă parte, în condiţiile în care conflictul va continua, lanţurile de aprovizionare nu se vor aşeza, în mod evident, dacă preţul va creşte în perioada următoare peste un nivel care devine de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziţie, nu pentru a anula creşterea de preţ, pentru că nu putem face acest lucru, ci pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia”, a explicat premierul Bolojan.

El a amintit că Guvernul a prelungit schema de finanţare pentru transportatori, „prin care o bună parte din creşterea preţului la pompă va fi preluată prin mecanismul de deducere din acciză”.