SuperLiga: Un mare club din Europa îl vrea pe Louis Munteanu, spune Neluţu Varga / CFR nu vrea mai puțin de 10 milioane de euro

Louis Munteanu este curtat de cluburi din străinătate, însă pretenţiile salariale şi suma cerută de CFR fac transferul dificil în acest moment, scrie Orange Sport.

Louis Munteanu continuă să atragă oferte din străinătate, iar interesul pentru atacantul CFR-ului creşte de la o zi la alta. Antrenorul lui D.C. United a venit personal la meciul cu Rapid pentru a-l urmări, iar clubul din MLS a trimis deja o ofertă oficială de 7 milioane de dolari (aprox. 6 milioane de euro) pentru transferul său. Totuşi, CFR Cluj nu este dispusă să-l lase atât de uşor.

Potrivit declaraţiilor lui Neluţu Varga, fotbalistul este dorit nu doar în MLS, ci şi în Europa. Lyon se numără printre echipele interesate, iar proprietarul CFR-ului susţine că discuţiile sunt în desfăşurare cu mai multe cluburi.

În ciuda ofertei consistente din America, problema reală nu este doar suma de transfer, ci şi salariul jucătorului. D.C. United a propus un contract de aproximativ 70.000 de dolari pe lună, însă Louis Munteanu îşi doreşte un pachet financiar care să se apropie de 1 milion de euro anual, un detaliu care poate complica negocierile.

Nelu Varga susține că nu acceptă mai puțin de 10 milioane de euro

„Sunt discuţii, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai sunt Lyon, dar şi alte echipe sunt cu ochii pe el şi vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.

Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl ţin pentru să joace la noi. Am avut şi ofertă de 9 milioane de euro, toţi banii în mână, dar am refuzat categoric. Vreau măcar 10 milioane de euro! Munteanu e un jucător de mare calitate. Nu negociez sub 10 milioane de euro” a declarat Nelu Varga pentru GSP.ro.