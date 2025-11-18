SuperLiga: Un stadion din România are un gazon nou, hibrid, similar celor de pe marile arene ale Europei

Consiliul Judeţean Cluj a anunțat că a finalizat operaţiunea de montare a gazonului hibrid pe stadionul Cluj Arena. Noua suprafaţă de joc are o capacitate de utilizare de cinci ori mai mare comparativ cu cea precedentă.

În vederea întăririi structurii actualului gazon şi pentru creşterea calităţii jocului, Consiliul Judeţean Cluj a luat decizia implementării unei soluţii tehnice de hibridizare a suprafeţei din iarbă naturală.

Practic, timp de o săptămână, a fost derulată o amplă acţiune de „coasere” a unor fibre sintetice în structura gazonului actual, la o adâncime de 14,5 cm în pământ, respectiv de doi cm la suprafaţă, scrie marți News.ro.

Tehnica, executată în mod similar celei folosite în cazul marilor stadioane ale lumii, garantează un gazon cu o rezistenţă sporită la trafic, prin preluarea, de către fibrele sintetice, a presiunii exercitate pe firele naturale.

Alte avantaje constau în:

stabilitate şi durabilitate mai bună a suprafeţei, de până la 15 ani;

sistem de drenare a apei îmbunătăţit;

creştere mai sănătoasă a ierbii naturale, respectiv;

o regenerare mai rapidă a gazonului, cu menţinerea culorii verzi pe o perioadă extinsă.

De asemenea, utilizarea unui gazon hibrid înseamnă pentru Consiliul Judeţean Cluj costuri de întreţinere mai reduse pe termen lung, inclusiv amortizarea investiţiei iniţiale, în valoare de peste 1,5 milioane de lei, suportată integral din bugetul propriu al Judeţului Cluj.

„Sunt extrem de bucuros că am reuşit să creăm la Cluj o infrastructură sportivă de cinci stele, cu care ne putem mândri atât în ţară, cât şi în străinătate. Noul gazon arată foarte bine şi este pe deplin pregătit pentru a fi folosit la cel mai înalt nivel tot timpul anului, inclusiv în sezonul rece. De altfel, acesta are o capacitate de utilizare de până la cinci ori mai mare comparativ cu gazonul precedent, respectiv de peste 1.000 de ore de folosire efectivă. Aşteptăm, aşadar, cu mult interes, primul meci oficial programat pe noua suprafaţă, chiar de Ziua Naţională a României, pentru a ne bucura atât de gazon cât şi de spectacolul fotbalistic”, a declarat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

Pe stadionul Cluj Arena își dispută meciurile de acasă formația de primă ligă Universitatea Cluj.