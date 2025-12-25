SuperLiga: Victor Pițurcă crede că trei echipe se vor lupta pentru titlu: „Mi-aș dori ca ei să câștige campionatul”

Jucători de la Universitatea Craiova, în timpul meciului cu FCSB, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 5 octombrie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Victor Pițurcă, fost selecționer al naționalei României, a analizat lupta pentru titlul de campioană din SuperLiga.

Fără echipă din ianuarie 2020, când s-a despărțit de Universitatea Craiova, Pițurcă susține că gruparea de pe „Ion Oblemenco” are cele mai mari șanse de a terminat sezonul pe prima poziție, însă consideră că FCSB poate pune în continuare probleme, deși se află în prezent doar pe locul 9.

„Cei de la FCSB, care are un lot foarte bun, cu experiență, nu sunt pe un loc de play-off. Au șanse să câștige campionatul, dacă vor intra în play-off.

Mi-aș dori să câștige campionatul Universitatea Craiova, fiindcă suporterii merită acest lucru. Dacă anul ăsta nu se va întâmpla, va fi destul de dificil în anii viitori.

Aici se va da bătălia: Universitatea Craiova, FCSB și Rapid”, declarat Victor Pițurcă, citat de sport.ro.

Clasamentul în Liga 1 după 21 de etape