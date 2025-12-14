Superliga: Victorie categorică pentru Dinamo Bucureşti cu ultima clasată din campionat

Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Metaloglobus, în etapa a 20-a din Superligă.

Metaloglobus a încercat poarta dinamovistă, în prima parte a meciului cu Dinamo, dar Epassy nu a avut probleme la şuturile lui Neacşu şi Huiban, în minutele 9 şi 19. Minutul 24 a adus şi deschiderea scorului, Alberto Soro înscriind cu o scăriţă, relatează News.ro

Oaspeţii au solicitat un penalti, în minutul 29, dar, conform verificării VAR s-a constatat că a existat o poziţie de ofsaid în construcţia fazei.

Cîrjan a fost responsabil cu ratările pentru gazde, în minutele 45+4 şi 56, dar Dinamo şi-a majorat avantajul în minutul 58, prin Cristi Mihai.

Jucătorul intrat în locul lui Adrian Mazilu. Perica a înscris şi el, în minutul 76, iar Cătălin Cîrjan a închis tabela în al doilea minut al prelungirilor, după ce a luat o fază pe cont propriu şi Dinamo a învins cu 4-0 pe Metaloglobus.

Dinamo este pe locul 2 în Superligă, la golaveraj, cu 38 de puncte, după Rapid (39 de puncte). Pe locul al treilea este FC Botoşani, tot cu 38 de puncte, în vreme ce Metaloglobus rămâne pe ultima poziţie, cu 11 puncte.

DINAMO: Epassy – Sivis (Ikoko 85), Mărginean, Stoinov, Opruţ – Milanov (Perica 67), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (L. Bărbulescu 84), Alberto Soro (Al. Pop 84), Ad. Mazilu (Cr. Mihai 54). ANTRENOR: Zeljko Kopic

METALOGLOBUS: Gavrilaş – R. Neacşu (Ad. Sîrbu 77), Aboubacar Camara, Aggoun, A. Sava – L. Liş (Tache 46), Bruno Carvalho (Hadzic 67), Sabater, Zakir – Huiban (Ubbink 78), Ely Fernandes (Abbey 46). ANTRENOR: Mihai Teja

Cartonaşe galbene: Sabater 58

Arbitru: Viorel Flueran – Adrian Popescu, Valentin Dumitru

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Sorin Costreie