SuperLiga: Victorie prețioasă pentru Petrolul Ploiești, 2-1 cu FC Argeș

Petrolul Ploiești a obținut o victorie importantă, 2-1 cu FC Argeș, pe Stadionul „Ilie Oană”, vineri seară, în primul meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal, relatează Agerpres.

Oaspeții au deschis scorul în finalul primei reprize, prim tunisianul Adel Bettaieb (38), pe contraatac, după o pasă greșită a camerunezului Danel Dongmo.

Petrolul a reușit să întoarcă rezultatul în ultima jumătate de oră, prin golurile marcate de Sergiu Hanca (65), pe spate, după o minge boxată greșit de portarul Cătălin Căbuz, la cornerul executat de Valentin Gheorghe, și de Andres Dumitrescu (88), cu un șut de la 14 metri.

Pentru Dumitrescu a fost primul său gol înscris în tricoul echipei ploieștene.

Gazdele au ratat de două ori din apropierea porții, prin Paul Papp (74) și Ricardinho (80).

În min. 86, Claudiu Micovschi a trimis în poartă din lovitură liberă, dar golul oaspeților a fost anulat fără un motiv clar de arbitrul Radu Petrescu.

În min. 90+1, la Petrolul a debutat ghanezul Nana Boateng (ex-CFR Cluj).

Petrolul e neînvinsă de patru etape, în care a înregistrat două victorii și două egaluri.

Ploieștenii au câștigat și în tur, cu 1-0.

FC Argeș are trei înfrângeri și o victorie în ultimele patru deplasări, dar și un bilanț identic în ultimele patru etape.