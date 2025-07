SuperLiga: Zeljko Kopic anunță noi transferuri la Dinamo: „Insistăm pentru 3-4 jucători”

Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, a anunțat că Dinamo încearcă să mai transfere „3-4 jucători” în perioada următoare.

Dinamo – FCSB are loc sâmbătă, de la ora 21:30. Niciuna dintre echipe nu a avut parte de startul de sezon sperat, astfel că atmosfera pe Arena Națională va fi una încinsă.

Zeljko Kopic anunță transferuri la Dinamo: „Încă 3-4 jucători”

„Vine derby-ul, am făcut analiza ultimului meci şi am început pregătirea pentru meciul cu FCSB. Trebuie să vedem mâine care sunt jucătorii disponibili şi care este situaţia medicală.

Echipa este în stare bună, atmosfera este pozitivă, dar am reflectat şi asupra modului în care am început sezonul. Am discutat mai mult şi suntem încrezători în ceea ce facem, vom fi pregătiţi pentru FCSB.

Înţeleg că unii dintre suporteri sunt dezamăgiţi de începutul sezonului, toată lumea aştepta mai mult. Cred că unii sunt şi îngrijoraţi, însă facem în acest moment o treabă bună, iar jucătorii înţeleg situaţia. Sunt foarte pozitiv că vom depăşi această situaţie şi vom începe să adunăm puncte.

Suntem în discuţii şi insistăm pentru încă 3-4 jucători pentru a completa echipa. Consider că avem o echipă bună, un amestec echilibrat între jucători tineri cu potenţial şi alţii cu experienţă. Mai avem nevoie de timp să devenim compacţi, să punem toate piesele de puzzle la locul potrivit.

Aştept ca actele lui Nikita Stoinov să fie rezolvate cât mai curând, sunt convins că va stabiliza evoluţia defensivă”, a anunțat Kopic, potrivit orangesport.ro.

Zeljko Kopic: „Îi urez succes lui Dennis Politic”

În această vară, Dennis Politic a fost transferat de marea rivală a „câinilor”, însă Kopic nu-i poartă pică fostului său elev.

„Nu ştiu nimic despre situaţia lui Dennis Politic. Lipseşte de câteva meciuri şi sper să nu fie vorba despre o accidentare sau altceva grav. A fost o parte importantă a echipei mele timp de un an şi jumătate. Anul trecut a fost căpitanul nostru şi îi urez succes în continuare.

În ceea ce priveşte FCSB, nu au început sezonul aşa cum şi-ar fi dorit. Au avut meciuri bune, dar şi unele mai slabe. Mâine au un meci important în Europa şi vom vedea cum se vor prezenta la derby”, a mai spus antrenorul croat.