VIDEO Supermarketuri luate cu asalt, transport blocat, magazine închise și bancomate indisponibile: Cum a arătat Valencia în ziua penei majore de curent

Pana de curent de amploare din Spania și Portugalia a afectat luni și orașul spaniol Valencia, paralizând transportul public, închizând majoritatea magazinelor și a localurilor și generând importante probleme în infrastructura esențială, scrie Agerpres.

În urma întreruperii alimentării cu energie electrică, activitatea Aeroportului din Valencia a fost parțial perturbată, cozile la taxiuri depășind în unele momente 500 de persoane, în contextul în care rețeaua de metrou nu a funcționat, și nici transportul în comun.

În oraș, în lipsa curentului, magazinele, restaurantele și barurile și-au închis porțile încă de la orele prânzului.

O parte dintre acestea au redeschis în cursul serii, oferind clienților doar băuturi, bere, sangria sau cocktailuri, în așteptarea reluării alimentării cu energie electrică necesară pentru prepararea alimentelor.

Și semafoarele au fost nefuncționale, fapt care a îngreunat circulația rutieră, iar bancomatele și terminalele POS au fost indisponibile, ceea ce a făcut imposibilă utilizarea cardurilor bancare.

De aceea, în supermarketuri, care au fost luate cu asalt de populație pentru a-și face provizii, mai ales în lipsa știrilor despre ce a determinat producerea acestei pene de curent majore, a fost posibilă doar plata cu bani cash.

Generatoarele electrice au asigurat alimentarea de urgență în spitale, instituții publice și unele clădiri rezidențiale de mari dimensiuni, însă capacitatea acestora a fost limitată.

