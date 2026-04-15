SURPRIZĂ Dacia Bigster egalează ratingul unui Cadillac electric în testul de emisii GreenNCAP

Dacia Bigster și Dacia Sandero au fost testate de GreenNCAP pentru emisiile motoarelor cu care sunt echipate, iar rezultatele sunt complet diferite. Dacă pentru Bigster instituția a avut numai cuvinte de laudă, Sandero a fost criticat pentru motorul de 1.0 litri.

„Dacia Bigster, un SUV cu motor hibrid, se ridică la nivelul de sustenabilitate al modelului complet electric și de dimensiuni similare Cadillac Optiq”, anunță GreenNCAP, un program de testare dezvoltat de celebra EuroNCAP.

Aceștia spun că „a ieșit la iveală un rezultat convingător” la compararea rezultatelor testelor dintre Cadillac Optiq și Dacia Bigster. „Ambele sunt SUV-uri mari, cu cinci locuri și un spațiu generos pentru bagaje, caracteristici care le fac potrivite pentru familiile numeroase”.

Ceea ce a fost interesant pentru experții Green NCAP a fost faptul că Bigster-ul hibrid pe benzină și Optiq-ul pur electric au avut „același impact asupra mediului”.

