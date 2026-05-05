Surpriza de la pompă marți dimineață. Prețuri identice la benzină la patru mari lanțuri de benzinării

Unele lanțuri de distribuție a carburanților au scumpit marți dimineață benzina, iar prețurile sunt identice la patru dintre cele cinci mari lanțuri de benzinării, transmiteEconomica.net.

Rompetrol a majorat marți dimineață prețurile la benzina standard cu 10 bani pe litru, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței.

La fel și MOL, care a pus tot 10 bani pe litru. Petrom, liderul pieței, nu a majorat în această dimineață prețul la benzină. Și Lukoil a menținut prețurile. SOCAR a pus, la rândul ei, 10 bani pe litru.

Benzina se vindea marți dimineață la stațiile din București astfel:

Petrom: 9,02 lei

OMV: 9,12 lei

Rompetrol: 9,12 lei

MOL: 9,12 lei

Lukoil: 9,12 lei

SOCAR: 9,09 lei

La motorina standard, toate marile lanțuri au menținut prețurile la nivelul de ieri după-amiază.

Motorina se vindea marți dimineață la stațiile din București astfel: