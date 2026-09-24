Surpriză de proporții la MasterChef. Concurenții au reacționat imediat când au văzut cine este personajul misterios

Un personaj deghizat și-a făcut apariția la testul sub presiune din noua ediție MasterChef de miercuri seară.

Concurenții au fost surprinși de prezența persoanei misterioase. Iar când au văzut că sub mască se afla preotul Alexandru Balaban, eliminat în ediția precedentă, colegii din bucătărie au fost exaltați.

Alexandru Balaban a primit o nouă șansă de a reveni în competiție. Acesta a reușit să treacă de testul sub presiune.

Cine a fost eliminat la MasterChef

Echipa roșie a lui Florin Dumitrescu nu a impresionat turiștii cu preparatele realizate în concursul care s-a desfășurat la Castelul Bran și concurenții au fost nevoiți să intre la testul sub presiune. Excepție a făcut Andrei Rimmel, care a avut imunitate câștigată în ediția anterioară.

O decizie fără precedent a fost luată în cadrul competiției culinare, scrie ProTV. Doi concurenți din echipele lui Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu s-au alăturat colegilor nevoiți să treacă testul sub presiune.

Nu toți concurenții au rezistat probei eliminatorii, la care pretendenții pentru titlul de la MasterChef au avut ca misiune să gătească un preparat în care să pună în valoarea usturoiul.

Chefii au considerat că Ayan nu a făcut față exigențelor și a fost eliminat din competiție.