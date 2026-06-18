Surpriză de proporții. Un mare lanț de supermarketuri anunță deschiderea a 100 de magazine în România în aceeași zi

Lanțul LaDoiPași, parte din grupul METRO, anunță deschiderea a 100 de magazine în aceeași zi și depășirea pragului de 3000 de magazine, scrie site-ul Economica.

„Deschidem 100 de magazine LaDoiPași într-o singură zi și depășim pragul de 3.000 de magazine la nivel național. Este o performanță care vorbește despre încrederea antreprenorilor în acest model de business și despre capacitatea dovedită a METRO de a susține dezvoltarea antreprenoriatului și a comerțului independent din România”, a declarat Karan Khurana, CEO METRO România, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, cele 100 de magazine deschise joi, 18 iunie, sunt prezente în toate regiunile țării, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

Conceptul LaDoiPași a fost lansat de METRO România în 2012, precizează Economica.