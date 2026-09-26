SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investiție de amploare. Al doilea cel mai mare magazin Dedeman din România
Cea mai mare investiție privată din istoria Dumbrăviței face un nou pas spre realizare, anunță primarul localității.
Reprezentanții Dedeman tocmai au prezentat Comisiei de Urbanism a Consiliului Local și departamentului de urbanism din Primărie proiectul pe care îl pregătesc pe terenul lor de lângă IKEA.
Prima etapă va fi construirea magazinului Dedeman, cu o suprafață de aproximativ 21.900 mp. Potrivit reprezentanților companiei, va fi al doilea cel mai mare magazin Dedeman din România.
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