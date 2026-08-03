Surpriză în topul global: Care este țara baltică desemnată cel mai bun loc din lume în care să te muți în 2026

Un mic stat baltic a devansat neașteptat marile puteri ale lumii și s-a clasat pe primul loc mondial într-un nou indice global care evaluează cele mai bune țări și teritorii în care să te muți în 2026.

Estonia s-a clasat pe primul loc la nivel mondial în cadrul Indicelui Global de Relocare Rumavi, potrivit Euronews.com. Statul baltic a obținut această poziție datorită infrastructurii sale bancare, oportunităților de afaceri și drepturilor de proprietate acordate persoanelor fără cetățenie.

Publicat anual la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, indicele evaluează 192 de țări pe baza a 24 de indicatori, grupați în patru categorii: aspectele financiare și fiscale, calitatea vieții și sănătatea, siguranța și stabilitatea, precum și integrarea și oportunitățile.

Indicele se bazează pe mai multe surse de date, precum și pe evaluările experților. De exemplu, pentru accesibilitatea generală, compania independentă de consultanță Rumavi a analizat atât datele privind nivelul prețurilor ICP (PPP) ale Băncii Mondiale, cât și Studiul Mercer privind costul vieții, în timp ce pentru stabilitatea politică au fost incluse Indicele Global al Păcii 2025 și Indicele de Eficiență Guvernamentală (WGI) al Băncii Mondiale, fiecare cu o pondere de 50%.

Pentru fiecare indicator, o țară este evaluată pe o scară de la 0 la 100. Estonia a obținut 99 de puncte din 100 pentru monedă și sistemul bancar, 96 pentru oportunitățile de afaceri, 82 pentru accesibilitatea locuințelor, 86 pentru spațiile verzi și 77 pentru siguranța stradală.

Cel mai slab indicator al său a fost confortul climatic, cu 20 de puncte din 100, din cauza iernilor reci și întunecate.

Cele mai bune țări din Europa în care să te muți

Cinci țări din Europa s-au clasat în top 10 al indicelui global de relocare, Portugalia ocupând locul al patrulea, fiind următoarea țară după Estonia. Aceasta a fost apreciată în special pentru monedă și oferta bancară, drepturile de proprietate acordate persoanelor fără cetățenie și riscul redus de conflict, deși a obținut doar un scor de 48 la categoria impozitului pe venit.

Lituania, o altă țară din regiunea baltică, s-a clasat pe locul al șaselea. În cazul ei, Rumavi a evidențiat spațiile verzi abundente, precum și moneda și infrastructura bancară. Topul celor 10 este completat de Cehia și Malta.

Cele mai bune țări și teritorii din lume pentru relocare

Estonia Singapore Malaezia Portugalia Taiwan Lituania Hong Kong Saint Kitts și Nevis Cehia . Malta

Topuri speciale pentru pensionari, nomazi și familii

Deși există un clasament general, există și clasamente separate pentru pensionari, nomazi digitali, familii și antreprenori, în care anumite criterii au o pondere mai mare.